Путин поздравил музыканта Юрия Антонова с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного искусства замечательные песни», — приводятся слова Путина.

Глава государства также отметил, что песни Антонова неизменно любят разные поколения.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Он играл в ВИА «Поющие гитары» и ВИА «Добры молодцы», а в 1979-1981 годах получил всесоюзную славу в группе «Аракс». С 1980-х годов Антонов начал сольную карьеру. Среди его наиболее популярных произведений «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай», «Вот как бывает», «Крыша дома твоего».