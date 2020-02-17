Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что он направил письмо изданию в рамках проекта #ПочтаПобеды, знакомящего с историями участников Второй Мировой войны.

Писатель отметил, что от действий нацистской Германии пострадали целые народы, в том числе простые люди, «которые не могли полностью осознать того, что происходит».

«Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа», — написал фон Фихтенберг.

Также он пожелал «спасителям» здоровья, счастья и мира.

«Я жму вашу руку в надежде, что вы примите этот жест и ответите на него тем же», — отметил он.

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