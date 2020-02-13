Разина привлекли к судебному спору Шатунова о песнях «Ласкового мая»

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Арбитражный суд Москвы привлек продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к спору экс-солиста группы Юрия Шатунова с компанией «Честная музыка» — обладателя права на песни коллектива, сообщает РИА «Новости».

Разин привлечен к делу в качестве третьего лица без самостоятельных требований. Представитель Шатунова в суде пояснил, что истец получил претензию от «Честной музыки», в которой говорилось, что Шатунов не имеет права исполнять некоторые песни «Ласкового мая», потому что компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. Эти права были получены компанией от индивидуального предпринимателя Руслана Филатова.

При этом на фонограмме зафиксирован голос Шатунова, а он никогда прав на свое исполнение никому, по словам представителя истца, не передавал и требует признать договор между Филатовым и «Честной музыкой» недействительным.

Основные слушания по делу назначены на май.

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