Опубликована неизвестная песня Виктора Цоя и группы «Кино»

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Опубликована ранее не издававшаяся песня Виктора Цоя и группы «Кино», сообщает «Фонтанка».

Центральный персонаж песни «Ты мог быть героем» — «подросток, прочитавший вагон романтических книг».

Альбом группы «Кино» «Любовь – это не шутка», куда вошел трек, будет впервые издан спустя 34 года после записи. О работе над изданием альбома сообщалось еще в 2018 году.

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