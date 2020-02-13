Опубликована неизвестная песня Виктора Цоя и группы «Кино»
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Опубликована ранее не издававшаяся песня Виктора Цоя и группы «Кино», сообщает «Фонтанка».
Центральный персонаж песни «Ты мог быть героем» — «подросток, прочитавший вагон романтических книг».
Альбом группы «Кино» «Любовь – это не шутка», куда вошел трек, будет впервые издан спустя 34 года после записи. О работе над изданием альбома сообщалось еще в 2018 году.
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