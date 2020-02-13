Милонов сравнил новое ток-шоу Собчак с «Домом-2»
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на выход нового шоу с Ксенией Собчак и Александром Гордоном «Док-ток».
В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что не понимает, чем передача отличается от проектов «Давай поженимся!», «Модного приговора» или реалити-шоу «Дом-2». «Передача только начинается. У них еще есть время исправиться. Есть какие-то шероховатости, но я вполне допускаю, что Ксения выйдет на неплохой уровень подачи. Она давно не вела такие передачи», — признал он.
Также Милонов назвал «Док-ток» развлекательной передачей, которую смотрят «психические люди», и пожелал Собчак скорректировать формат «в более интересную и умную сторону».
Дебютный выпуск шоу «Док-ток» был посвящен трагедии вокруг сестер Хачатурян.
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