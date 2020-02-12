Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его под музыку из «Звездных войн»
Шоумен Максим Галкин у себя в Instagram показал, как супруга Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри встречают его после съемок.
Он опубликовал видео, в котором Пугачева с детьми марширует стоя за стеклянной дверью. В кадре звучит музыка из кинофильма «Звездные войны». «Какая бригада меня встречает», — подписал ролик он.
«Роскошная бригада, Макс!» — отреагировала в комментариях оперная певица Хибла Герзмава. «Во-первых, люблю! Во-вторых, соскучился!» — написал Галкину композитор Игорь Николаев.
Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. В 2013 году они стали родителями.
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