Написавший на Водонаеву заявление мужчина не читал ее Instagram
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Пожаловавшийся с прокуратуру на телеведущую Алену Водонаеву йошкар-олинец не читал Instagram звезды, признался он в беседе с изданием Baza.
Цитаты из поста телеведущей о том, что она презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка, он увидел в одном из популярных пабликов. «Ее пост делит людей на две социальные прослойки, быдло и олигархи, и первые, по ее мнению, детей недостойны. А я так не считаю», — сказал он, добавив, что заявление подал онлайн.
13 февраля Алена Водонаева даст в полиции показания по факту жалобы.
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