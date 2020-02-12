Написавший на Водонаеву заявление мужчина не читал ее Instagram

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/12954979/RIAN_6035254.HR-pic905-895x505-88121.jpg">

Пожаловавшийся с прокуратуру на телеведущую Алену Водонаеву йошкар-олинец не читал Instagram звезды, признался он в беседе с изданием Baza.

Цитаты из поста телеведущей о том, что она презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка, он увидел в одном из популярных пабликов. «Ее пост делит людей на две социальные прослойки, быдло и олигархи, и первые, по ее мнению, детей недостойны. А я так не считаю», — сказал он, добавив, что заявление подал онлайн.

13 февраля Алена Водонаева даст в полиции показания по факту жалобы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Алену Водонаеву написали второе заявление в полицию

— Написавший на Водонаеву заявление мужчина потребовал извинений

— Водонаева внесла ясность в слухи о налоговой задолженности