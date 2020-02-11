Написавший на Водонаеву заявление мужчина потребовал извинений

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Йошкар-олинец, написавший заявление на телеведущую Алену Водонаеву, потребовал у нее извинений.

В беседе с изданием «Подъем» Евгений Панкратов сказал, что после этого может отозвать жалобу. «Меня возмутил ее пост в соцсети, где она делит людей на 2 социальных прослойки: быдло и олигархи. И первые, по ее мнению, детей не достойны. Для меня будет достаточным, если она так же в соцсетях обратится, как она выражается, к быдлу и попросит/опубликует свои извинения за пост написанный ранее», — сказал он.

Алена Водонаева ранее заявляла о презрении к семьям, которые «живут в нищете» и растят несколько детей, а также предполагала, что новыми условиями реализации материнского капитала может воспользоваться «быдло».

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