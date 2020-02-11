Анастасия Макеева перенесла сложную операцию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/119/10755119/upload-SIZ_7895-pic905-895x505-82675.jpg">

Актриса Анастасия Макеева в Instagram рассказала о перенесенной операции.

Свой диагноз Макеева не стала уточнять и подчеркнула, что операция была плановой. «Легче от этого не становится. Я тяжело отходила от наркоза, мне было очень больно. Физически я это тяжело переношу, и сейчас мне тоже больно. Больно дышать и ходить, но меня заставляют двигаться», — поделилась актриса с поклонниками. В комментариях она назвала хирургическое вмешательство «непростым».

Ранее актриса была госпитализирована после инцидента на сцене, произошедшего во время мюзикла «Вий». Анастасия Макеева подчеркнула, что операция не связана с этим случаем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Внучка Караченцова впервые выйдет на сцену в его юбилей

— Вскрылось, за кого вышла замуж звезда «Гардемаринов»

— Анастасию Макееву оскорбили из-за гей-парада