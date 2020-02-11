Водонаева внесла ясность в слухи о налоговой задолженности

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Телеведущая Алена Водонаева в Stories своего Instagram внесла ясность в сообщения о том, что у нее якобы имеется налоговая задолженность.

Она отрицает, что ее долги по налогам составили около 45 тыс. руб. «У меня нет долгов за «дачу»! За дом налоги заплачены. За автомобиль еще в январе должна была заплатить (плачу в январе всегда) и пока не успела. Видно, наверное, по каким-то причинам не успеваю?» — негодует Водонаева. Она также пообещала, что с остатком долга за нее в ближайшее время расплатится мама.

По словам телеведущей, она всегда без проблем выезжает за границу, что свидетельствует об отсутствии у нее долгов.

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