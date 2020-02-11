«Оскар-2020» установил телевизионный антирекорд
Телетрансляция 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» установила новый антирекорд просмотров, передает The New York Times со ссылкой на данные Nielsen.
Всего трансляцию на канале ABC и стриминговых сервисах посмотрели 23,6 млн человек, что на 6 млн зрителей меньше, чем в прошлом году.
Предыдущий антирекорд принадлежит «Оскару-2018», который посмотрели 26,5 млн человек.
Церемония вручения премии Американской академии киноискусств прошла в Лос-Анджелесе 9 февраля. Главную статуэтку вечера забрал фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Режиссер «Паразитов» не может поверить в победу на «Оскаре»
— Зюганов расстроился из-за проигрыша фильма Тарантино на «Оскаре»
— «Для четырех номинаций оно не подходит»: критик оценил результаты «Оскара»