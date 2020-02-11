«Оскар-2020» установил телевизионный антирекорд

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Телетрансляция 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» установила новый антирекорд просмотров, передает The New York Times со ссылкой на данные Nielsen.

Всего трансляцию на канале ABC и стриминговых сервисах посмотрели 23,6 млн человек, что на 6 млн зрителей меньше, чем в прошлом году.

Предыдущий антирекорд принадлежит «Оскару-2018», который посмотрели 26,5 млн человек.

Церемония вручения премии Американской академии киноискусств прошла в Лос-Анджелесе 9 февраля. Главную статуэтку вечера забрал фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

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