Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
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Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры «Лед-2»
При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню «Озеро надежды» Пугачевой.
«Придется еще раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь», — написала Пугачева в Instagram.
Накануне в здании кинотеатра «Октябрь» произошло короткое замыкание. При этом из здания были эвакуированы также Светлана Лобода, Александр Петров, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой и множество других знаменитостей.
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