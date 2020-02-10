Солист Muse снова станет отцом
Солист группы Muse Мэттью Беллами и его супруга, модель Элль Эванс, ждут появления на свет первого совместного ребенка.
Об этом Эванс рассказала в Instagram, показав фотографию с округлившимся животом. «Наша маленькая семья становится больше, как и мой живот», — написала она.
Беллами и Эванс поженились полгода назад. Для женщины ребенок будет первенцем, у Мэттью Беллами растет сын от отношений с актрисой Кейт Хадсон.
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