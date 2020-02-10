Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли вернется на телеэкран
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Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли вернется на турецкий телеэкран, сообщает RusTurkey.
Актриса планирует посетить Стамбул для переговоров с продюсерами. Сценарии нескольких ролей она изучала с осени 2019 года. Узерли не рассказывает, в какие именно проекты ее позвали, но пообещала, что снимется в новом турецком сериале.
Новый сериал станет первым кинопроектом Мерьем Узерли за три года. Актриса наиболее известна по роли Хюррем-султан в исторической драме «Великолепный век».
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