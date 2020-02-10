Адвокат заявил о «диагнозе» дочери Любови Успенской

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Экс-представитель певицы Любови Успенской адвокат Александр Бенхин в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что ее дочь Татьяна Плаксина имеет «диагноз».

По словам Бенхина, Татьяна не может говорить от своего имени. «Человек действительно пережил травму... Все что она делает, нужно рассматривать через призму ее состояния», – уверен он.

Гости студии усомнились в его словах, поскольку накануне Плаксина самостоятельно улетела в США к отцу.

Ранее в телепередаче Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» Плаксина, в частности, обвиняла мать в том, что та запирает ее и душит. Известно, что в последние полтора года девушка много времени провела в больницах: она пережила несколько серьезных операций после неудачного падения с велосипеда.

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