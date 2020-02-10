На премии «Оскар-2020» вручили награду за лучшую режиссерскую работу

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» награду в номинации лучший режиссер получил Пон Чжун Хо с фильмом «Паразиты».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

Также за статуэтку в данной категории боролись Тодд Филлипс с кинолентой «Джокер», Сэм Мэндес с «1917», Мартин Скорсезе с «Ирландцем» и Квентин Тарантино с работой «Однажды в... Голливуде»

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

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