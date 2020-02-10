Названа победительница в номинации лучшая актриса на «Оскаре-2020»

Голливудская актриса Рене Зеллвегер стала обладательницей награды на 92-й церемонии вручения премии «Оскар 2020» за главную женскую роль в фильме «Джуди».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

В номинации также были представлены актриса Шарлиз Терон за роль в «Скандале», »Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в «Брачной истории», Синтия Эрриво за работу в «Гарриет», а также исполнившая главную роль в фильме «Маленькие женщины» Сирша Ронан.

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс

— Названа победительница в номинации лучшая женская роль второго плана на премии «Оскар-2020»