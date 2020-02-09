Комедия «Холоп» побила рекорд, собрав 3 млрд рублей в прокате
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Российский фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей. Об этом сообщает на портале Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Фильм вышел в прокат 26 декабря. В день премьеры он собрал 46,6 млн рублей, в первый уикенд 305,7 млн рублей, а по итогам второго уикенда картине удалось заработать 1,4 млрд рублей.
Всего ленту показали 5458 раз в 698 кинотеатрах страны.
До этого рекорд по сборам принадлежал фильму «Движение Вверх» с 2,944 млрд рублей.
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