Анна Седокова беременна в четвертый раз

Певица Анна Седокова ждет четвертого ребенка, об этом он сообщила на своей странице в Instagram.

Исполнительница опубликовала в социальной сети пост с рассуждениями об уходе за телом, пописав его «Быть девочкой сложно, еще сложнее мамой».

Подписчики певицы в комментариях уточнили, беременна ли она, на что Седокова ответила утвердительно.

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