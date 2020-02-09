Распутина после телескандала назвала дочь Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина высказалась по поводу конфликта, случившегося между исполнительницей шансона Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

По ее мнению, Плаксина «немножко невменяемая».

«Это видно. А потом, ну, как можно осуждать свою мать, которая для тебя дала все?» — сказала Распутина.

Артистка предположила, что Плаксина либо могла сойти с ума, либо принимает «определенные препараты».

Ранее Плаксина в эфире телеканала НТВ заявила, что Успенская запирала и душила ее.

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