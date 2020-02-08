Сборы «Хищных птиц» на премьере оказались ниже ожидаемых

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» от режиссера Кэти Янь дебютировали на больших экранах, заработав значительно ниже, чем ожидалось. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

За первые дни проката фильм смог собрать всего $13 млн. Эта цифра является намного ниже той, что предсказывали критики.

«Этот фильм может стать самым низким началом любого фильма в DC», — предполагает издание.

Отмечается, что чаще всего билеты на «Хищных птиц» покупали люди в возрасте 25 лет и младше.

По сюжету «Хищных птиц», Харли Квинн (которую играет Марго Робби) объединяется с супергероинями Черной Канарейкой, Охотницей, Рене Монтойей и Кассандрой Кейн. Они противостоят злодею по имени Черная Маска.

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