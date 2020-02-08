Венецианский карнавал открылся водным парадом

Традиционный Венецианский карнавал открылся 8 февраля театрализованным парадом вдоль берегов канала Каннареджо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в параде участвовали артисты и акробаты, которые проплыли на украшенных лодках, гондолах и водных платформах.

Представление также сопровождалось музыкой и иллюминацией.

Традиционный Венецианский карнавал продлится до 25 февраля. В рамках данного мероприятия будут представлены спектакли, шествия, балы, концерты и театральные постановки, в которых примут участие более 300 артистов.