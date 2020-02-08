Четвертый сезон «Очень странных дел» могут разделить на две части

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» от Netlix могут разделить на две части. Об этом сообщает портал Wegotthiscovered.

Так, согласно первоначальным планам создателей, четвертый сезон культового сериала должен был стать последним.

Однако, по данным источника СМИ, четвертый сезон может быть разделен на две части. Так у «Очень странных дел» появится пятый сезон, однако он будут продолжением сюжетной линии четвертого сезона.

По мнению издания, создатели сериала пришли к тому, что не смогут уместить концовку сериала в один сезон, поэтому прибегают к его дроблению.

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