Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с хоккеистом

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Певица Пелагея в Instagram пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ.

По словам Пелагеи, после разрыва с мужем Иваном Телегиным на нее обрушился поток слухов, направленных на то, чтобы окончательно рассорить ее с экс-избранником. «Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — поделилась она.

Певица уверена, что заказчики травли имеют финансовую заинтересованность в происходящем.

Пелагея и хоккеист Иван Телегин поженились в 2016 году, в январе 2017 года у них родилась дочь Таисия. В конце декабря 2019 года стало известно о разводе звезд.

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