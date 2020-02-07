Любовь Успенская отказалась от пенсии

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Отпраздновавшая в 2019 году 65-летие Любовь Успенская не получает пенсию, сообщает dni24.ru.

По словам Успенской, она не является пенсионером и никогда не занималась вопросом получения пенсии. Артистка много работает и пока об этих выплатах ей думать некогда.

Ранее сообщалось, что дочь Успенской покинула Россию после телевизионного скандала.

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