Любовь Успенская отказалась от пенсии
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Отпраздновавшая в 2019 году 65-летие Любовь Успенская не получает пенсию, сообщает dni24.ru.
По словам Успенской, она не является пенсионером и никогда не занималась вопросом получения пенсии. Артистка много работает и пока об этих выплатах ей думать некогда.
Ранее сообщалось, что дочь Успенской покинула Россию после телевизионного скандала.
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