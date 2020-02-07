Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тыс. руб., передает РИА «Новости».

Дубовицкая отметила, что, «видимо, недостаточно знаменита, раз получает такие деньги».

Она также подчеркнула, что до сих пор работает и ей нравится то, чем она занимается.

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне. По статистике средний размер выплат от государства составляет в России всего 14 тыс. руб. Многие артисты заявили, что получают около 20-30 тыс. руб.

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