Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке

Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала «1+1» Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке. Об этом сообщает издание «Телекритика».

По ее словам, на украинском языке зрители смотрят фильмы хуже.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто… По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», — сказала Еремеева.

Она объяснила, что мелодрамы были выпущены на русском языке, так как украинский сложнее дается для этого жанра. Продюсер добавила, что актерам пока еще трудно работать на украинском языке, а переход на украиноязычный продукт происходит медленно из-за технических и фонетических моментов.