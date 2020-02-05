Модельер Готье будет шить для Бузовой

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram рассказала, что созданием костюмов для нее займется известный модельер Жан-Поль Готье.

Готье пообещал создать наряды для нового шоу Бузовой. «Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения», — поделилась Бузова.

Ранее Жан-Поль Готье создавал концертные костюмы для гастрольных туров Мадонны, Кайли Миноуг, Милен Фармер. Ольга Бузова станет первым российским артистом, с которым модельер будет работать в таком формате.

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