Поклонники обеспокоены исчезновением Анастасии Заворотнюк

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Поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк обеспокоены отсутствием новостей о состоянии ее здоровья.

В Instagram, посвященном поддержке тяжело больной актрисы, они рассказывают о своих переживаниях по поводу исчезновения Заворотнюк. «Когда же мы увидим наше солнышко, каждый день жду хороших новостей», «Я уже с ума схожу от отсутствия хороших новостей. Отвлекаю себя, стараюсь веселиться, понимаю, что жизнь продолжается», «Очень тяжело, когда твой кумир болен, а ты не можешь ничем ему помочь. Только любить, ждать и надеяться», — пишут фанаты в комментариях к последнему посту о звезде, опубликованному 31 декабря 2019 года.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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