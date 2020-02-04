Гордон продолжит работать с Барановской параллельно съемкам в шоу с Собчак

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Шоумен Александр Гордон в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что продолжит работать в передаче «Мужское/Женское» с Юлией Барановской.

Ранее стало известно, что Гордон будет вести шоу «ДокТок» с Ксенией Собчак. «С недавнего времени «Мужское/Женское» выходит по два выпуска в день, и по моим скромным подсчетам вместе с «ДокТок» у меня будет получаться до 12 эфиров в неделю. Но тем интереснее решать неисполнимые задачи. В мои годы – это настоящий вызов, так почему бы не попробовать!» — сказал Гордон.

До этого отрицательно на слухи об увольнении Гордона из проекта «Мужское/Женское» ответила Барановская.

Премьера ток-шоу «Док-Ток» об историях, вызвавших широкий общественный резонанс, состоится на Первом канале 10 февраля.

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