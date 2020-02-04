Эмбер Херд призналась в нанесении побоев Джонни Деппу

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В сети появилась аудиозапись, в которой актриса Эмбер Херд признается в абьюзивном поведении по отношению к своему экс-супругу Джонни Деппу, сообщает Revelist.

В аудиозаписи Эмбер Херд говорит, что била Джонни Деппа по лицу, бросала в него вазы, кастрюли и сковородки. После этого в социальных сетях развернулась кампания в защиту Джонни Деппа — его поклонники считают, что Херд, после развода заявившая о насилии со стороны Деппа, таким образом «подставила» других женщин, действительно пострадавших от насилия.

Супруги развелись в 2016 году. Известно, что в мае 2019 году Джонни Депп подал против Эмбер Херд иск на $50 млн, обвиняя ее в клевете.

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