Букмекеры предрекли России второе место на «Евровидении»

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Один из букмекерских ресурсов, посвященных «Евровидению», предсказал России второе место на международном песенном конкурсе.

Как сообщает News.ru, лидером ставок букмекеров стала Италия. На третьей строчке расположилась Норвегия. Ни одна из трех стран пока не представила своих участников.

Ранее сообщалось, что Россию на «Евровидении-2020» в Роттердаме могут представить группа Little Big , Полина Гагарина, ZIVERT, Димаш Кудайберген или Александр Панайотов.

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