Дэниел Крейг летает на глайдере и тонет в новом трейлере «Не время умирать»

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Авторы нового фильма шпионской кинофраншизы о Джеймсе Бонде показали новый трейлер на недавнем Супербоуле-2020.

Позже ролик был опубликован на YouTube. В трейлере картины «Не время умирать» исполнитель главной роли Дэниел Крейг летает на глайдере, тонет и встречается со своим врагом в исполнении звезды «Богемской рапсодии» Рами Малека.

Фильм «Не время умирать» выйдет на экраны 2 апреля и станет последней картиной, в которой Крейг сыграет агента 007.

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