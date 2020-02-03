Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер признали лучшими актерами премии BAFTA
Британская академия кино- и телеискусства (BAFTA) назвала американских актеров Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер лучшими актерами, исполнившими главную роль. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Фениксу присудили победу в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Джокера в одноименном фильме.
В свою очередь Зеллвегер была удостоена награды, как лучшей актрисы, сыграв роль голливудской певицы и актрисы Джуди Гарленд в фильме «Джуди».
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