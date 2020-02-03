Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер признали лучшими актерами премии BAFTA

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12941077: 1

Британская академия кино- и телеискусства (BAFTA) назвала американских актеров Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер лучшими актерами, исполнившими главную роль. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Фениксу присудили победу в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Джокера в одноименном фильме.

В свою очередь Зеллвегер была удостоена награды, как лучшей актрисы, сыграв роль голливудской певицы и актрисы Джуди Гарленд в фильме «Джуди».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фильм «1917» получил премию БАФТА как лучший британский фильм

— В Лондоне вручили «британский Оскар»