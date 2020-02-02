Певица МакSим проходит плановое обследование в больнице
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Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что артистка проходит обследование в одной из клиник. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого в СМИ появлялась информация, что певица была госпитализирована в тяжелом состоянии.
«Преувеличены сообщения о том, что она попала в больницу с адскими болями. Никто ее не госпитализировал, это плановое обследование», — сказала Соколова.
Она добавила, что врачи, посмотрев на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься гострольной деятельностью, а сосредоточиться на лечении и реабилитации.
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