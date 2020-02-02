Фильм «Паразиты» удостоен главной премии Гильдии сценаристов США

Сценаристы фильма «Паразиты» Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили награду Гильдии сценаристов Соединенных Штатов в номинации «лучший оригинальный сценарий». Об этом сообщается на сайте премии.

В номинации «лучший адаптированный сценарий» победил Тайка Вайтити с фильмом «Кролик Джоджо». Крэйг Мэйзин получил премию за сценарий к сериалу «Чернобыль» в номинации «лучший оригинальный сценарий к сериалу».

Ранее сообщалось, что фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США в главной номинации, а также Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и «Золотого глобуса» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

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