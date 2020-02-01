Игорь Крутой назвал наиболее вероятного участника «Евровидения» от России
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Композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что скорее всего участником «Евровидения» от России станет певец и экс-участник музыкального шоу «Голос» Александр Панайотов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он считает, что «процентов на девяносто» это будет именно данный артист.
«Саша Панайотов, я думаю», — сказал Крутой.
Ожидается, что имя конкурсанта от России станет известно до конца февраля.
Как известно, «Евровидение» в этом году состоится с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.