Украинскую участницу отбора на «Евровидение» затравили за русский язык

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Украинскую поп-звезду Екатерину Гуменюк (Ассоль) затравили в соцсетях за то, что она представила свою песню на русском языке.

Девушка споет в полуфинале национального отбора на «Евровидение», запись с презентацией ее композиции Save It опубликована на странице телеканала в Facebook. , раскритиковали за представление песни на русском языке.

По словам Гуменюк, трек посвящен планете Земля и тому, как важно ее беречь. «Почему по-русски?», «Опять от Украины человек, который не знает украинского», «Она ни слова по-украински не сказала. Как она может представлять Украину на конкурсе?» — пишут в комментариях.

В 2018 году выступавший на «Евровидении» от Украины певец Melovin на пресс-конференции забыл украинский язык и воспользовался помощью передводчицы.

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