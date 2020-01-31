Джоди Фостер снимет фильм про кражу «Моны Лизы» в 1911 году
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Американская актриса и режиссер Джоди Фостер режиссирует фильм о краже картины Леонардо Да Винчи «Мона Лиза», сообщает Deadline со ссылкой на информированные источники.
Фильм будет основан на реальных событиях 1911 года, когда трое разнорабочих вынесли полотно из Лувра. В основу картины ляжет книга Сеймура Райта «День, когда украли «Мону Лизу»».
Сценаристом фильма может стать Уильям Уиллер. Дата выхода картины на данный момент неизвестна.
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