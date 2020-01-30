Российские пранкеры уговорили Хоакина Феникса посмеяться для Греты Тунберг

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли актера Хоакина Феникса, передает РИА «Новости».

Они поговорили со звездой «Джокера», представившись шведской активисткой-подростком Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. «Грета» сообщила Фениксу, что готовит новую кампанию в защиту прав животных в сельском хозяйстве и просит его и его супругу Руни Мару о поддержке. Поддержать акцию актер пообещал. В ответ «Грета» попросила помочь ей сняться в продолжении «Джокера» и уговорила актера рассмеяться, как Джокер. Он согласился.

После этого «папа Греты» попытался повторить смех, но «девочка» раскритиковала его, прозвучали выстрелы. Тогда Хоакин Феникс догадался, что его разыграли, и поблагодарил пранкеров, похвалив их таланты.

Премьера фильма «Джокер» в России состоялась 3 октября 2019 года. Позже «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории кино.

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