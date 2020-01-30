Челябинский концерт Элджея перенесен после жалоб родителей

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Челябинский концерт рэпера Элджея перенесен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение организаторов концерта.

В региональном минкульте подтвердили, что ведомство получало обращения родителей, обеспокоенных, что песни рэпера не соответствуют заявленному возрастному цензу 16+ и содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса.

Организаторы получили от ведомства письмо с требованием обеспечить соблюдение норм действующего законодательства и морально-нравственных принципов. Также анонсы концерта Элджея проверит УФАС.

Выступление должно было состояться 15 марта 2020 года во дворце спорта «Юность» в Челябинске. Средства за приобретенные билеты пообещали вернуть, новые дата и место проведения станут известны позже.

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