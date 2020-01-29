Музыкальный критик рассказал о разнице состояния Фриске
Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию «Собеседник» сравнил болезнь Анастасии Заворотнюк и историю певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году от рака.
По словам Соседа, у Фриске была другая ситуация. «Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика очень мощная. А в случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо», – поделился он.
Также Соседов высказался о роли генетики в тяжелых заболеваниях. «Это первая причина всех болезней. Вторая причина – образ жизни и среда обитания. В таком мегаполисе, как Москва, люди более слабые, чем в деревне», – размышляет он.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
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