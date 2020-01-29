Музыкальный критик рассказал о разнице состояния Фриске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/992/12753992/20160427_gaf_rl12_024-pic905-895x505-49920.jpg">

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию «Собеседник» сравнил болезнь Анастасии Заворотнюк и историю певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году от рака.

По словам Соседа, у Фриске была другая ситуация. «Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика очень мощная. А в случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо», – поделился он.

Также Соседов высказался о роли генетики в тяжелых заболеваниях. «Это первая причина всех болезней. Вторая причина – образ жизни и среда обитания. В таком мегаполисе, как Москва, люди более слабые, чем в деревне», – размышляет он.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бывший главный онколог России не связал диагноз Заворотнюк с ЭКО

— Представители Заворотнюк ответили на слухи о ее исчезновении

— В реабилитационной клинике рассказали об исчезновении Заворотнюк