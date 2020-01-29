Вин Дизель и Мишель Родригес наслаждаются семейной жизнью в тизере «Форсажа-9»
На YouTube опубликован первый тизер-трейлер фильма «Форсаж-9» Джастина Лина.
В коротком ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) и Летти Ортис (Мишель Родригес) наслаждаются семейной жизнью на ферме. В финале тизера героиня Родригес надевает на маленького сына крест на цепочке и выражает надежду, что он защитит мальчика от того, с чем придется столкнуться семье.
Премьера очередной части франшизы о гонках в российских кинотеатрах состоится 21 мая 2020 года.
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