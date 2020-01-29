Франшизу «Трансформеры» расширят двумя новыми фильмами

Компания Paramount Pictures разрабатывает сценарии для двух новых фильмом франшизы «Трансформеры», сообщает Variety со ссылкой на информированные источники.

Над одним из сценариев работает Джеймс Вандербилт, над вторым — Джоби Гарольд. Сюжетные подробности не разглашаются, однако, по информации источников, новые фильмы позволят выстроить несколько сюжетных линий в рамках франшизы.

На данный момент режиссеры новых картин неизвестны. По предположению издания, в проектах примут участие новые для франшизы актеры.

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