Франшизу «Трансформеры» расширят двумя новыми фильмами
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Компания Paramount Pictures разрабатывает сценарии для двух новых фильмом франшизы «Трансформеры», сообщает Variety со ссылкой на информированные источники.
Над одним из сценариев работает Джеймс Вандербилт, над вторым — Джоби Гарольд. Сюжетные подробности не разглашаются, однако, по информации источников, новые фильмы позволят выстроить несколько сюжетных линий в рамках франшизы.
На данный момент режиссеры новых картин неизвестны. По предположению издания, в проектах примут участие новые для франшизы актеры.
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