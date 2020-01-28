Джастин Бибер анонсировал новый альбом
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Канадский исполнитель Джастин Бибер анонсировал выход нового альбома под названием Changes. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Музыкант добавил, что пластинка выйдет в следующем месяце, а именно в День Святого Валентина 14 февраля.
Кроме того, на YouTube-канале Бибера была опубликована запись новой совместной с исполнительницей Kehlani композиции Get me.
Уточняется, что опубликованная аудиоверсия трека набрала почти 1,5 млн просмотров.
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