Джастин Бибер анонсировал новый альбом

Канадский исполнитель Джастин Бибер анонсировал выход нового альбома под названием Changes. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Музыкант добавил, что пластинка выйдет в следующем месяце, а именно в День Святого Валентина 14 февраля.

Кроме того, на YouTube-канале Бибера была опубликована запись новой совместной с исполнительницей Kehlani композиции Get me.

Уточняется, что опубликованная аудиоверсия трека набрала почти 1,5 млн просмотров.

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