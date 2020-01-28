Скандальный рождественский эфир Урганта удалили с YouTube

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Рождественский выпуск шоу «Вечерний Ургант» был удален с YouTube-канала передачи, передает телеканал «Дождь».

27 января ведущий программы Иван Ургант извинился за выпуск, возмутивший православных активистов. На портале Первого канала выпуск еще доступен.

Ранее активисты потребовали лишить Урганта гражданства из-за того, что он продемонстрировал в своей передаче коллаж о Рождестве с лицом актера Николаса Кейджа на месте лица Иисуса. Также верующие нашли неуместными шутки гостя студии Жерара Депардье.

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