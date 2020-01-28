Пугачева испугалась за смытого волной в Тасмании Галкина
Шоумен Максим Галкин улетел в отпуск в Тасманию.
У себя в Instagram он поделился первыми постами из островного штата Австралии. На видео он позирует в живописной бухте, откуда его «смывает» волна. Галкину приходится ретироваться, крича, как чайка. «Туристам посвящается», — подписал ролик он.
В комментариях обеспокоенность ситуацией высказала супруга шоумена, певица Алла Пугачева. «Осторожней на камнях, турист», — написала, вероятно, испугавшаяся за мужа звезда.
Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года, воспитывают 6-летних близнецов — Гарри и Лизу.
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