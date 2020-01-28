Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

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Актера Илью Глинникова ограбили, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глинников обратился в полицию 27 января. По словам актера, 18 января он шел мимо столичного парка «Новослободский», держа в руке iPhone стоимостью 114 тыс. руб. «Внезапно актера толкнули в спину, после чего незнакомый худощавый мужчина в коричневой куртке и спортивных штанах выхватил у него телефон и убежал», — рассказали в полиции.

Сейчас оперативники проводят проверку инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Илья Глинников известен по роли Глеба Романенко в телесериале «Интерны». Участвовал в качестве главного героя в шоу «Холостяк».

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