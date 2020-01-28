Ургант извинился перед верующими за шутку об Иисусе и Кейдже

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Телеведущий Иван Ургант в эфире выходящей на Первом канале передачи «Вечерний Ургант» извинился перед верующими за шутку об Иисусе.

Первый после трехнедельного перерыва выпуск шоу Ургант начал с обращения к православным, в частности, к активистам, которых возмутили его шутки. «Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятия», — сказал он, добавив, что не планировал глумиться над христианскими ценностями.

Ургант также отметил, что тревожится из-за требований завести на него уголовное дело, но также гордится тем, что стал «первым рабочим вопросом для нового генпрокурора».

Иван Ургант подчеркнул, что его шоу носит развлекательный характер. По его мнению, религия не должна быть табуированной и закрытой темой, в частности, не нужно бояться о ней шутить.

Ранее православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства из-за того, что он продемонстрировал в своей передаче коллаж о Рождестве с лицом актера Николаса Кейджа на месте лица Иисуса.

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