Кристина Орбакайте сломала ногу в США
Певица Кристина Орбакайте рассказала в Instagram, что сломала ногу.
Она опубликовала фотографию, на которой демонстрирует ногу в фиксаторе. По словам звезды, у нее перелом лодыжки. «Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести», — пишет Орбакайте, признаваясь, что идет на перенос концертов впервые за свою карьеру.
Известно, что сейчас Орбакайте находится в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и 7-летней дочерью Клавдией.
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